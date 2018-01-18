Shuhrat Dillaev - Aqlim olar
|Ijrochi:
|Shuhrat Dillaev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|606
|Hajmi:
|3.54 MB
|Davomiyligi:
|03:09
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Aqlim olar» qo'shig'ini Shuhrat Dillaev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:09, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 606 marta tinglangan. Shuhrat Dillaev ijrosida saytda jami 32 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qismat», «Mard yigit», «Besh ketdim».
Shuhrat Dillaev - Aqlim olar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.