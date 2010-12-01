Alisher Ro'zmetov - Dilim olar
|Ijrochi:
|Alisher Ro'zmetov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|247
|Hajmi:
|7.93 MB
|Davomiyligi:
|03:26
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-12-2010
Qo'shiq haqida
Alisher Ro'zmetovning «Dilim olar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 1-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 247 marta tinglangan. Alisher Ro'zmetov ijrosida saytda jami 31 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Shaydo aylading», «Sevimli kunlar», «Onajonim sog'indim».
Alisher Ro'zmetov - Dilim olar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.