Dilshod Fozilov - Aqlim olar
|Ijrochi:
|Dilshod Fozilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|519
|Hajmi:
|3.99 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Dilshod Fozilovning «Aqlim olar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 519 marta tinglangan. Dilshod Fozilov ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Men bormanku», «Mani Shonam», «Sogindimku».
Dilshod Fozilov - Aqlim olar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.