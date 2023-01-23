Abror Aktamov - Dil berganim oyin qildi dilimni
|Ijrochi:
|Abror Aktamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 718
|Hajmi:
|0.32 MB
|Davomiyligi:
|00:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-01-2023
Qo'shiq haqida
Abror Aktamovning «Dil berganim oyin qildi dilimni» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 23-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 718 marta tinglangan. Abror Aktamov ijrosida saytda jami 22 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Pulimiz kamda ona», «Ha O'layda», «Kongil uchun konglim olganlar».
Abror Aktamov - Dil berganim oyin qildi dilimni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.