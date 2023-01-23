Abror Aktamov - Dil berganim oyin qildi dilimni

Abror Aktamov — Dil berganim oyin qildi dilimni
Ijrochi: Abror Aktamov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 718
Hajmi: 0.32 MB
Davomiyligi: 00:19
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-01-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Abror Aktamovning «Dil berganim oyin qildi dilimni» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 23-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 718 marta tinglangan. Abror Aktamov ijrosida saytda jami 22 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Pulimiz kamda ona», «Ha O'layda», «Kongil uchun konglim olganlar».

Abror Aktamov - Dil berganim oyin qildi dilimni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00