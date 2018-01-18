Shohruhxon - Popuri 1

Shohruhxon — Popuri 1
Ijrochi: Shohruhxon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 569
Hajmi: 4.04 MB
Davomiyligi: 03:42
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Popuri 1» qo'shig'ini Shohruhxon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 569 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Popuri qo'shiqlar.

Shohruhxon - Popuri 1 qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Popuri qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00