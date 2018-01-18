Shohruhxon - Popuri 1
|Ijrochi:
|Shohruhxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 569
|Hajmi:
|4.04 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Popuri 1» qo'shig'ini Shohruhxon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 569 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Popuri qo'shiqlar.
Shohruhxon - Popuri 1 qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.