Shoxjaxon Izzatilloyev - Oy guli
|Ijrochi:
|Shoxjaxon Izzatilloyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.33 MB
|Davomiyligi:
|02:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-11-2026
Qo'shiq haqida
Shoxjaxon Izzatilloyevning «Oy guli» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Bu Shoxjaxon Izzatilloyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shoxjaxon Izzatilloyev - Oy guli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.