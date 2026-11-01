Xushnud - Mayli ketsin
|Ijrochi:
|Xushnud
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.23 MB
|Davomiyligi:
|02:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-11-2026
Qo'shiq haqida
«Mayli ketsin» — Xushnud ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Xushnud ijrosida saytda jami 52 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Xayollarimdasan (Sogindim)», «Man sani ishqingda kuysam ne bopti», «Seni Olib Ketgani Keldim». Bu Xushnudning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Xushnud - Mayli ketsin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.