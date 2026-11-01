Xushnud - Mayli ketsin

Xushnud — Mayli ketsin
Ijrochi: Xushnud
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.23 MB
Davomiyligi: 02:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mayli ketsin» — Xushnud ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Xushnud ijrosida saytda jami 52 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Xayollarimdasan (Sogindim)», «Man sani ishqingda kuysam ne bopti», «Seni Olib Ketgani Keldim». Bu Xushnudning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Xushnud - Mayli ketsin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00