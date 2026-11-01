Uzmir - Darbadarman
|Ijrochi:
|Uzmir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.98 MB
|Davomiyligi:
|04:20
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-11-2026
Qo'shiq haqida
Uzmirning «Darbadarman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Uzmir ijrosida saytda jami 96 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Biz bandamiz», «Unutay», «Toshkentda yolg’izman». Bu Uzmirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Uzmir - Darbadarman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.