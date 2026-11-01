Timur Jurayev - Ko'zlarim

Timur Jurayev — Ko'zlarim
Ijrochi: Timur Jurayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.87 MB
Davomiyligi: 03:44
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ko'zlarim» qo'shig'ini Timur Jurayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Bu Timur Jurayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Timur Jurayev - Ko'zlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00