Otabek Madrahimov - Qara qara

Otabek Madrahimov — Qara qara
Ijrochi: Otabek Madrahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 312
Hajmi: 10.62 MB
Davomiyligi: 04:36
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-02-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qara qara» qo'shig'ini Otabek Madrahimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:36, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 23-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 312 marta tinglangan. Otabek Madrahimov ijrosida saytda jami 43 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lola», «Devona», «Labingdan».

Otabek Madrahimov - Qara qara qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00