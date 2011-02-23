Otabek Madrahimov - Qara qara
|Ijrochi:
|Otabek Madrahimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|312
|Hajmi:
|10.62 MB
|Davomiyligi:
|04:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-02-2011
Qo'shiq haqida
«Qara qara» qo'shig'ini Otabek Madrahimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:36, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 23-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 312 marta tinglangan. Otabek Madrahimov ijrosida saytda jami 43 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lola», «Devona», «Labingdan».
Otabek Madrahimov - Qara qara qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.