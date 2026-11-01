Shohjahon Jo'rayev - Andijon tomonlarda
|Ijrochi:
|Shohjahon Jo'rayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.72 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-11-2026
Qo'shiq haqida
Shohjahon Jo'rayevning «Andijon tomonlarda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Shohjahon Jo'rayev ijrosida saytda jami 152 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yiglama», «Kozlari zebo», «Gulnora». Bu Shohjahon Jo'rayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shohjahon Jo'rayev - Andijon tomonlarda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.