Shohjahon Jo'rayev - Andijon tomonlarda

Shohjahon Jo'rayev — Andijon tomonlarda
Ijrochi: Shohjahon Jo'rayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.72 MB
Davomiyligi: 03:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Shohjahon Jo'rayevning «Andijon tomonlarda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Shohjahon Jo'rayev ijrosida saytda jami 152 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yiglama», «Kozlari zebo», «Gulnora». Bu Shohjahon Jo'rayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shohjahon Jo'rayev - Andijon tomonlarda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00