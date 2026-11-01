Jenisbek Piyazov - Alfonso

Jenisbek Piyazov — Alfonso
Ijrochi: Jenisbek Piyazov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.57 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Alfonso» — Jenisbek Piyazov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Jenisbek Piyazov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sog’inib», «Opera», «Hamon». Bu Jenisbek Piyazovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jenisbek Piyazov - Alfonso qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00