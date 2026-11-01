Jenisbek Piyazov - Alfonso
|Ijrochi:
|Jenisbek Piyazov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.57 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-11-2026
Qo'shiq haqida
«Alfonso» — Jenisbek Piyazov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Jenisbek Piyazov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sog’inib», «Opera», «Hamon». Bu Jenisbek Piyazovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jenisbek Piyazov - Alfonso qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.