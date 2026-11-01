Fazliddin Abduvohidov, Sabina Maxamadjonova - Endi tamom
|Ijrochilar:
|Fazliddin Abduvohidov, Sabina Maxamadjonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.33 MB
|Davomiyligi:
|03:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-11-2026
Qo'shiq haqida
«Endi tamom» — Fazliddin Abduvohidov va Sabina Maxamadjonova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Fazliddin Abduvohidov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bu yurak seni izlar hamon», «Belalim (X-Faktor Uzbekistan)», «Laylijon (Cover)». Bu Fazliddin Abduvohidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Fazliddin Abduvohidov, Sabina Maxamadjonova - Endi tamom qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.