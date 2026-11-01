Fazliddin Abduvohidov, Sabina Maxamadjonova - Endi tamom

Fazliddin Abduvohidov, Sabina Maxamadjonova — Endi tamom
Ijrochilar: Fazliddin Abduvohidov, Sabina Maxamadjonova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.33 MB
Davomiyligi: 03:59
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Endi tamom» — Fazliddin Abduvohidov va Sabina Maxamadjonova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Fazliddin Abduvohidov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bu yurak seni izlar hamon», «Belalim (X-Faktor Uzbekistan)», «Laylijon (Cover)». Bu Fazliddin Abduvohidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Fazliddin Abduvohidov, Sabina Maxamadjonova - Endi tamom qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00