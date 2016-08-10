Shohjahon Jo'rayev - Dil saroyi
|Ijrochi:
|Shohjahon Jo'rayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|157
|Hajmi:
|9.00 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|10-08-2016
Qo'shiq haqida
«Dil saroyi» qo'shig'ini Shohjahon Jo'rayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 10-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 157 marta tinglangan. Shohjahon Jo'rayev ijrosida saytda jami 152 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yiglama», «Kozlari zebo», «Gulnora».
Shohjahon Jo'rayev - Dil saroyi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.