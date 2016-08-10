Shohjahon Jo'rayev - Dil saroyi

Shohjahon Jo'rayev — Dil saroyi
Ijrochi: Shohjahon Jo'rayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 157
Hajmi: 9.00 MB
Davomiyligi: 03:54
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 10-08-2016
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dil saroyi» qo'shig'ini Shohjahon Jo'rayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 10-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 157 marta tinglangan. Shohjahon Jo'rayev ijrosida saytda jami 152 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yiglama», «Kozlari zebo», «Gulnora».

Shohjahon Jo'rayev - Dil saroyi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00