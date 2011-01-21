Sherzod Yuldashev - Inshab
|Ijrochi:
|Sherzod Yuldashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|146
|Hajmi:
|8.98 MB
|Davomiyligi:
|03:53
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-01-2011
Qo'shiq haqida
«Inshab» qo'shig'ini Sherzod Yuldashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 21-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 146 marta tinglangan. Sherzod Yuldashev ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ota-onang bo'lsa», «Sensan jonimda», «Men daryoga gul otdim».
Sherzod Yuldashev - Inshab qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.