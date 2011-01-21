Sherzod Yuldashev - Inshab

Sherzod Yuldashev — Inshab
Ijrochi: Sherzod Yuldashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 146
Hajmi: 8.98 MB
Davomiyligi: 03:53
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Inshab» qo'shig'ini Sherzod Yuldashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 21-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 146 marta tinglangan. Sherzod Yuldashev ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ota-onang bo'lsa», «Sensan jonimda», «Men daryoga gul otdim».

Sherzod Yuldashev - Inshab qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00