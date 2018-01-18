Shahzod Qarshiyev - Musofir yigit
|Ijrochi:
|Shahzod Qarshiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|650
|Hajmi:
|4.87 MB
|Davomiyligi:
|04:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Shahzod Qarshiyevning «Musofir yigit» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:36, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 650 marta tinglangan. Shahzod Qarshiyev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yuragim yondi», «U qanchalar Chiroyli edi», «Nima bo'layapti ».
Shahzod Qarshiyev - Musofir yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.