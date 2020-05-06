Eltun Esger - Kadrimi Bilmedi Remix

Eltun Esger — Kadrimi Bilmedi Remix
Ijrochi: Eltun Esger
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 50 887
Hajmi: 4.53 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 06-05-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Eltun Esgerning «Kadrimi Bilmedi Remix» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 6-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 50 887 marta tinglangan — bu Eltun Esgerning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Eltun Esger ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qedrimi bilmedi (Remix)», «Men Hacan Esqe Xeyanet Elemisem».

Eltun Esger - Kadrimi Bilmedi Remix qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00