Eltun Esger - Kadrimi Bilmedi Remix
|Ijrochi:
|Eltun Esger
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|50 887
|Hajmi:
|4.53 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|06-05-2020
Qo'shiq haqida
Eltun Esgerning «Kadrimi Bilmedi Remix» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 6-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 50 887 marta tinglangan — bu Eltun Esgerning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Eltun Esger ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qedrimi bilmedi (Remix)», «Men Hacan Esqe Xeyanet Elemisem».
Eltun Esger - Kadrimi Bilmedi Remix qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.