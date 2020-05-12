Sardorbek - Diloromim
|Ijrochi:
|Sardorbek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|440
|Davomiyligi:
|00:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-05-2020
Qo'shiq haqida
«Diloromim» — Sardorbek ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 12-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 440 marta tinglangan. Sardorbek ijrosida saytda jami 19 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Habibim», «Soxta dostlar», «Kormaganni korgani qursin».
Sardorbek - Diloromim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.