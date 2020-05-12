Sardorbek - Diloromim

Sardorbek — Diloromim
Ijrochi: Sardorbek
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 440
Davomiyligi: 00:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-05-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Diloromim» — Sardorbek ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 12-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 440 marta tinglangan. Sardorbek ijrosida saytda jami 19 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Habibim», «Soxta dostlar», «Kormaganni korgani qursin».

Sardorbek - Diloromim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00