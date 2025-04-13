Sardor Safarov - Niqob
|Ijrochi:
|Sardor Safarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|446
|Hajmi:
|2.31 MB
|Davomiyligi:
|01:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-04-2025
Qo'shiq haqida
«Niqob» — Sardor Safarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:14, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 13-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 446 marta tinglangan. Sardor Safarov ijrosida saytda jami 30 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevgimni qabrga ko`mib tashlasanag (Baxt senga armon)», «Borolmasam (Remix)», «Borolmasam».
Sardor Safarov - Niqob qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.