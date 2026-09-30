Sardor Safarov - Yo'qol

Sardor Safarov — Yo'qol
Ijrochi: Sardor Safarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 2.16 MB
Davomiyligi: 01:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Sardor Safarovning «Yo'qol» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Sardor Safarov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevgimni qabrga ko`mib tashlasanag (Baxt senga armon)», «Borolmasam (Remix)», «Borolmasam». Bu Sardor Safarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sardor Safarov - Yo'qol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00