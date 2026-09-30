Sardor Safarov - Yo'qol
|Ijrochi:
|Sardor Safarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|2.16 MB
|Davomiyligi:
|01:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-09-2026
Qo'shiq haqida
Sardor Safarovning «Yo'qol» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Sardor Safarov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevgimni qabrga ko`mib tashlasanag (Baxt senga armon)», «Borolmasam (Remix)», «Borolmasam». Bu Sardor Safarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sardor Safarov - Yo'qol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.