Sardor Ismoil - Uylangani qiz kerak
|Ijrochi:
|Sardor Ismoil
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|280
|Hajmi:
|0.00 MB
|Davomiyligi:
|00:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-07-2024
Qo'shiq haqida
«Uylangani qiz kerak» — Sardor Ismoil ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 5-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 280 marta tinglangan. Sardor Ismoil ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Arslon», «Meniki bo'lganingda».
Sardor Ismoil - Uylangani qiz kerak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.