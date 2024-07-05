Sardor Ismoil - Uylangani qiz kerak

Sardor Ismoil — Uylangani qiz kerak
Ijrochi: Sardor Ismoil
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 280
Hajmi: 0.00 MB
Davomiyligi: 00:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-07-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Uylangani qiz kerak» — Sardor Ismoil ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 5-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 280 marta tinglangan. Sardor Ismoil ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Arslon», «Meniki bo'lganingda».

Sardor Ismoil - Uylangani qiz kerak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00