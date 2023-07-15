Sardor Ismoil - Arslon

Sardor Ismoil — Arslon
Ijrochi: Sardor Ismoil
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 349
Hajmi: 3.60 MB
Davomiyligi: 03:32
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-07-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Sardor Ismoilning «Arslon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:32, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 15-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 349 marta tinglangan — bu Sardor Ismoilning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Sardor Ismoil ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Uylangani qiz kerak», «Meniki bo'lganingda».

Sardor Ismoil - Arslon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00