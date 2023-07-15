Sardor Ismoil - Arslon
|Ijrochi:
|Sardor Ismoil
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|349
|Hajmi:
|3.60 MB
|Davomiyligi:
|03:32
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-07-2023
Qo'shiq haqida
Sardor Ismoilning «Arslon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:32, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 15-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 349 marta tinglangan — bu Sardor Ismoilning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Sardor Ismoil ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Uylangani qiz kerak», «Meniki bo'lganingda».
Sardor Ismoil - Arslon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.