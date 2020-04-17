Türkan Velizade, Perviz Bulbule - Deliyem
|Ijrochilar:
|Türkan Velizade, Perviz Bulbule
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 262
|Hajmi:
|4.75 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-04-2020
Qo'shiq haqida
«Deliyem» — Türkan Velizade va Perviz Bulbule ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 17-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 262 marta tinglangan. Türkan Velizade ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Pasa Pasa», «Nişan Üzüyü», «Sevgilim».
Türkan Velizade, Perviz Bulbule - Deliyem qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.