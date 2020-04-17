Türkan Velizade, Perviz Bulbule - Deliyem

Türkan Velizade, Perviz Bulbule — Deliyem
Ijrochilar: Türkan Velizade, Perviz Bulbule
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 262
Hajmi: 4.75 MB
Davomiyligi: 03:36
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-04-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Deliyem» — Türkan Velizade va Perviz Bulbule ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 17-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 262 marta tinglangan. Türkan Velizade ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Pasa Pasa», «Nişan Üzüyü», «Sevgilim».

Türkan Velizade, Perviz Bulbule - Deliyem qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00