Perviz Bulbule & Turkan Velizade - Surpriz
|Ijrochilar:
|Türkan Velizade, Perviz Bulbule
|Yuklab olindi:
|13
|Hajmi:
|4.16 MB
|Davomiyligi:
|02:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-03-2026
Qo'shiq haqida
«Surpriz» — Türkan Velizade va Perviz Bulbule ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 13 marta tinglangan. Türkan Velizade ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Pasa Pasa», «Deliyem», «Nişan Üzüyü».
Perviz Bulbule & Turkan Velizade - Surpriz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.