Perviz Bulbule & Turkan Velizade - Surpriz

Perviz Bulbule & Turkan Velizade — Surpriz
Ijrochilar: Türkan Velizade, Perviz Bulbule
Yuklab olindi: 13
Hajmi: 4.16 MB
Davomiyligi: 02:15
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-03-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Surpriz» — Türkan Velizade va Perviz Bulbule ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 13 marta tinglangan. Türkan Velizade ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Pasa Pasa», «Deliyem», «Nişan Üzüyü».

Perviz Bulbule & Turkan Velizade - Surpriz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00