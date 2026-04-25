Türkan Vəlizadə - Sevgilim
|Ijrochi:
|Türkan Velizade
|Yuklab olindi:
|31
|Hajmi:
|5.84 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-04-2026
Qo'shiq haqida
Türkan Velizadening «Sevgilim» qo'shig'i. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 31 marta tinglangan. Türkan Velizade ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Pasa Pasa», «Deliyem», «Nişan Üzüyü». Bu Türkan Velizadening saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Türkan Vəlizadə - Sevgilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.