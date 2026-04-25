Türkan Vəlizadə - Sevgilim

Türkan Vəlizadə — Sevgilim
Ijrochi: Türkan Velizade
Yuklab olindi: 31
Hajmi: 5.84 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-04-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Türkan Velizadening «Sevgilim» qo'shig'i. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 31 marta tinglangan. Türkan Velizade ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Pasa Pasa», «Deliyem», «Nişan Üzüyü». Bu Türkan Velizadening saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Türkan Vəlizadə - Sevgilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00