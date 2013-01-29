Oybek va Nigora - Na kulmasang

Oybek va Nigora — Na kulmasang
Ijrochi: Oybek va Nigora
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 151
Hajmi: 6.95 MB
Davomiyligi: 03:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 29-01-2013
Skachat

Qo'shiq haqida

«Na kulmasang» — Oybek va Nigora ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 29-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 151 marta tinglangan. Oybek va Nigora ijrosida saytda jami 97 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yorim», «Yurak», «Kecholmayman».

Oybek va Nigora - Na kulmasang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00