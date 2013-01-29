Oybek va Nigora - Na kulmasang
|Ijrochi:
|Oybek va Nigora
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|151
|Hajmi:
|6.95 MB
|Davomiyligi:
|03:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-01-2013
Qo'shiq haqida
«Na kulmasang» — Oybek va Nigora ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 29-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 151 marta tinglangan. Oybek va Nigora ijrosida saytda jami 97 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yorim», «Yurak», «Kecholmayman».
Oybek va Nigora - Na kulmasang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.