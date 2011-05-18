Ohunjon Madaliyev - Sendadur xayolim

Ohunjon Madaliyev — Sendadur xayolim
Ijrochi: Ohunjon Madaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 223
Hajmi: 7.48 MB
Davomiyligi: 03:14
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sendadur xayolim» — Ohunjon Madaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 18-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 223 marta tinglangan. Ohunjon Madaliyev ijrosida saytda jami 169 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Unutmoq osonmas bizlarni», «Ketaman», «Ko`rmasam bo`lmas».

Ohunjon Madaliyev - Sendadur xayolim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00