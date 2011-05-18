Ohunjon Madaliyev - Sen ham ado

Ohunjon Madaliyev — Sen ham ado
Ijrochi: Ohunjon Madaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 201
Hajmi: 7.75 MB
Davomiyligi: 03:21
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Ohunjon Madaliyevning «Sen ham ado» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 18-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 201 marta tinglangan. Ohunjon Madaliyev ijrosida saytda jami 169 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Unutmoq osonmas bizlarni», «Ketaman», «Ko`rmasam bo`lmas».

Ohunjon Madaliyev - Sen ham ado qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00