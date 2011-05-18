Ohunjon Madaliyev - Bevafo dunyo
|Ijrochi:
|Ohunjon Madaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|290
|Hajmi:
|12.85 MB
|Davomiyligi:
|05:35
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-05-2011
Qo'shiq haqida
«Bevafo dunyo» qo'shig'ini Ohunjon Madaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:35, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 18-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 290 marta tinglangan. Ohunjon Madaliyev ijrosida saytda jami 169 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Unutmoq osonmas bizlarni», «Ketaman», «Ko`rmasam bo`lmas».
Ohunjon Madaliyev - Bevafo dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.