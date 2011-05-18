Ohunjon Madaliyev - Armonim

Ohunjon Madaliyev — Armonim
Ijrochi: Ohunjon Madaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 456
Hajmi: 9.72 MB
Davomiyligi: 04:13
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Armonim» qo'shig'ini Ohunjon Madaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:13, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 18-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 456 marta tinglangan. Ohunjon Madaliyev ijrosida saytda jami 169 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Unutmoq osonmas bizlarni», «Ketaman», «Ko`rmasam bo`lmas».

Ohunjon Madaliyev - Armonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00