Ohunjon Madaliyev - Alam
|Ijrochi:
|Ohunjon Madaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|105
|Hajmi:
|10.85 MB
|Davomiyligi:
|04:42
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-05-2011
Qo'shiq haqida
«Alam» — Ohunjon Madaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:42, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 18-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 105 marta tinglangan. Ohunjon Madaliyev ijrosida saytda jami 169 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Unutmoq osonmas bizlarni», «Ketaman», «Ko`rmasam bo`lmas».
Ohunjon Madaliyev - Alam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.