Nuriddin Haydarov - Xammaga bor

Nuriddin Haydarov — Xammaga bor
Ijrochi: Nuriddin Haydarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 278
Hajmi: 9.28 MB
Davomiyligi: 04:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 14-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Nuriddin Haydarovning «Xammaga bor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 14-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 278 marta tinglangan. Nuriddin Haydarov ijrosida saytda jami 60 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dolana Dolana», «Davlating», «Yana bahor».

Nuriddin Haydarov - Xammaga bor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00