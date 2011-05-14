Nuriddin Haydarov - Xammaga bor
|Ijrochi:
|Nuriddin Haydarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|278
|Hajmi:
|9.28 MB
|Davomiyligi:
|04:01
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-05-2011
Qo'shiq haqida
Nuriddin Haydarovning «Xammaga bor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 14-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 278 marta tinglangan. Nuriddin Haydarov ijrosida saytda jami 60 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dolana Dolana», «Davlating», «Yana bahor».
Nuriddin Haydarov - Xammaga bor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.