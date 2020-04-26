Nozima Matnazarova - Arva

Nozima Matnazarova — Arva
Ijrochi: Nozima Matnazarova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 444
Davomiyligi: 00:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-04-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Nozima Matnazarovaning «Arva» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 26-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 444 marta tinglangan. Nozima Matnazarova ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Unutmadingmi», «Boshqani», «Galmisan».

Nozima Matnazarova - Arva qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00