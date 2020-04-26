Nozima Matnazarova - Arva
|Ijrochi:
|Nozima Matnazarova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|444
|Davomiyligi:
|00:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-04-2020
Qo'shiq haqida
Nozima Matnazarovaning «Arva» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 26-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 444 marta tinglangan. Nozima Matnazarova ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Unutmadingmi», «Boshqani», «Galmisan».
Nozima Matnazarova - Arva qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.