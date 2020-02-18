Nilufar Usmonova - Nozima

Nilufar Usmonova — Nozima
Ijrochi: Nilufar Usmonova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 326
Hajmi: 9.43 MB
Davomiyligi: 04:05
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-02-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nozima» — Nilufar Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 18-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 326 marta tinglangan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)».

Nilufar Usmonova - Nozima qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00