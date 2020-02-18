Nilufar Usmonova - Nozima
|Ijrochi:
|Nilufar Usmonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|326
|Hajmi:
|9.43 MB
|Davomiyligi:
|04:05
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-02-2020
Qo'shiq haqida
«Nozima» — Nilufar Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 18-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 326 marta tinglangan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)».
Nilufar Usmonova - Nozima qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.