Nizamo.S, Umida Odilova - Yonimda qol
|Ijrochi:
|Umida Odilova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 611
|Hajmi:
|6.47 MB
|Davomiyligi:
|02:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-05-2025
Qo'shiq haqida
Umida Odilovaning «Yonimda qol» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:45, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 22-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 611 marta tinglangan. Umida Odilova ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bir umr faqat seni sevaman deb», «Dengiz (Cover Ummon)», «Kel yashaylik (Cover Tohir Sodiqov)». Bu Umida Odilovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nizamo.S, Umida Odilova - Yonimda qol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.