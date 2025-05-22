Nizamo.S, Umida Odilova - Yonimda qol

Nizamo.S, Umida Odilova — Yonimda qol
Ijrochi: Umida Odilova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 611
Hajmi: 6.47 MB
Davomiyligi: 02:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-05-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Umida Odilovaning «Yonimda qol» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:45, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 22-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 611 marta tinglangan. Umida Odilova ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bir umr faqat seni sevaman deb», «Dengiz (Cover Ummon)», «Kel yashaylik (Cover Tohir Sodiqov)». Bu Umida Odilovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nizamo.S, Umida Odilova - Yonimda qol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00