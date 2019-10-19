Bahriddin Zuhriddinov - Yonimda qol

Bahriddin Zuhriddinov — Yonimda qol
Ijrochi: Bahriddin Zuhriddinov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 843
Hajmi: 3.87 MB
Davomiyligi: 03:58
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yonimda qol» qo'shig'ini Bahriddin Zuhriddinov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 843 marta tinglangan. Bahriddin Zuhriddinov ijrosida saytda jami 71 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lolaxon sevar edim Lolaxonni», «Dunyo bunchalar bevafo», «Adashdim».

Bahriddin Zuhriddinov - Yonimda qol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00