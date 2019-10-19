Bahriddin Zuhriddinov - Yonimda qol
|Ijrochi:
|Bahriddin Zuhriddinov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|843
|Hajmi:
|3.87 MB
|Davomiyligi:
|03:58
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
«Yonimda qol» qo'shig'ini Bahriddin Zuhriddinov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 843 marta tinglangan. Bahriddin Zuhriddinov ijrosida saytda jami 71 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lolaxon sevar edim Lolaxonni», «Dunyo bunchalar bevafo», «Adashdim».
Bahriddin Zuhriddinov - Yonimda qol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.