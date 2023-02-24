Nefes - Popuri
|Ijrochi:
|Nefes
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|883
|Hajmi:
|5.77 MB
|Davomiyligi:
|08:07
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-02-2023
Qo'shiq haqida
«Popuri» qo'shig'ini Nefes ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 8:07, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 24-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 883 marta tinglangan. Nefes ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Zamanla», «Yonimda bo'l jonim», «Osiyoda Evropada». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Popuri qo'shiqlar.
Nefes - Popuri qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.