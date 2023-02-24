Nefes - Popuri

Nefes — Popuri
Ijrochi: Nefes
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 883
Hajmi: 5.77 MB
Davomiyligi: 08:07
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-02-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Popuri» qo'shig'ini Nefes ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 8:07, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 24-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 883 marta tinglangan. Nefes ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Zamanla», «Yonimda bo'l jonim», «Osiyoda Evropada». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Popuri qo'shiqlar.

Nefes - Popuri qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Popuri qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00