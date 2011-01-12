Manzura - Seni-seni
|Ijrochi:
|Manzura
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|183
|Hajmi:
|8.70 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-01-2011
Qo'shiq haqida
Manzuraning «Seni-seni» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 183 marta tinglangan. Manzura ijrosida saytda jami 209 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Daydi», «Ona bo’ldim (Daydi qizning daftari)», «Daydi dilim (Soundtrack Daydi qiz)».
Manzura - Seni-seni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.