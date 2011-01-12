Manzura - Seni-seni

Manzura — Seni-seni
Ijrochi: Manzura
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 183
Hajmi: 8.70 MB
Davomiyligi: 03:46
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Manzuraning «Seni-seni» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 12-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 183 marta tinglangan. Manzura ijrosida saytda jami 209 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Daydi», «Ona bo’ldim (Daydi qizning daftari)», «Daydi dilim (Soundtrack Daydi qiz)».

Manzura - Seni-seni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00