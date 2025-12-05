Javlonbek Xudoyberdiyev - Aybdorman

Javlonbek Xudoyberdiyev — Aybdorman
Ijrochi: Javlonbek Xudoyberdiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 6.77 MB
Davomiyligi: 03:40
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Aybdorman» qo'shig'ini Javlonbek Xudoyberdiyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan.

Javlonbek Xudoyberdiyev - Aybdorman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00