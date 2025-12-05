Javlonbek Xudoyberdiyev - Aybdorman
|Ijrochi:
|Javlonbek Xudoyberdiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|6.77 MB
|Davomiyligi:
|03:40
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-12-2025
Qo'shiq haqida
«Aybdorman» qo'shig'ini Javlonbek Xudoyberdiyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan.
Javlonbek Xudoyberdiyev - Aybdorman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.