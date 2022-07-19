JAVA - Men yoqmasam yonimga kelmang
|Ijrochi:
|JAVA
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|394
|Hajmi:
|0.40 MB
|Davomiyligi:
|00:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-07-2022
Qo'shiq haqida
JAVAning «Men yoqmasam yonimga kelmang» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:23, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 19-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 394 marta tinglangan. JAVA ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dunyo seni Togangmas», «Pul topamiz», «Ermak qilmanglar».
JAVA - Men yoqmasam yonimga kelmang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.