Jasur Umirov - Oxirgi zamon
|Ijrochi:
|Jasur Umirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 661
|Hajmi:
|4.65 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-07-2021
Qo'shiq haqida
«Oxirgi zamon» — Jasur Umirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 3-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 661 marta tinglangan. Jasur Umirov ijrosida saytda jami 165 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kumush», «Nagruzka», «Atirgul».
Jasur Umirov - Oxirgi zamon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.