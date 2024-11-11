Jamshid Shavkatov - Qadamlaring o’zgardi oxirgi kunda (Kel)

Jamshid Shavkatov — Qadamlaring o’zgardi oxirgi kunda (Kel)
Ijrochi: Jamshid Shavkatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 308
Hajmi: 9.21 MB
Davomiyligi: 03:59
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-11-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qadamlaring o’zgardi oxirgi kunda (Kel)» — Jamshid Shavkatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 308 marta tinglangan. Jamshid Shavkatov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eslasam seni», «Sensiz», «Kel».

Jamshid Shavkatov - Qadamlaring o’zgardi oxirgi kunda (Kel) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00