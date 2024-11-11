Jamshid Shavkatov - Qadamlaring o’zgardi oxirgi kunda (Kel)
|Ijrochi:
|Jamshid Shavkatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|308
|Hajmi:
|9.21 MB
|Davomiyligi:
|03:59
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-11-2024
Qo'shiq haqida
«Qadamlaring o’zgardi oxirgi kunda (Kel)» — Jamshid Shavkatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 308 marta tinglangan. Jamshid Shavkatov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eslasam seni», «Sensiz», «Kel».
Jamshid Shavkatov - Qadamlaring o’zgardi oxirgi kunda (Kel) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.