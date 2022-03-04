Umarjon Mahkamboyev - Oxirgi marta
|Ijrochi:
|Umarjon Mahkamboyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|500
|Hajmi:
|3.51 MB
|Davomiyligi:
|05:01
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-03-2022
Qo'shiq haqida
Umarjon Mahkamboyevning «Oxirgi marta» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:01, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 500 marta tinglangan. Umarjon Mahkamboyev ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qani qani sevgim mani», «Tabriklaymiz», «Bitta-bitta».
Umarjon Mahkamboyev - Oxirgi marta qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.