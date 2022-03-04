Umarjon Mahkamboyev - Oxirgi marta

Umarjon Mahkamboyev — Oxirgi marta
Ijrochi: Umarjon Mahkamboyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 500
Hajmi: 3.51 MB
Davomiyligi: 05:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-03-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Umarjon Mahkamboyevning «Oxirgi marta» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:01, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 500 marta tinglangan. Umarjon Mahkamboyev ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qani qani sevgim mani», «Tabriklaymiz», «Bitta-bitta».

Umarjon Mahkamboyev - Oxirgi marta qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00