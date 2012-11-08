Jafarbek - Qurbon o'lan
|Ijrochi:
|Jafarbek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|207
|Hajmi:
|7.77 MB
|Davomiyligi:
|03:22
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-11-2012
Qo'shiq haqida
«Qurbon o'lan» qo'shig'ini Jafarbek ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 8-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 207 marta tinglangan. Jafarbek ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yana-yana», «Xayr endi», «To'ylar muborak».
Jafarbek - Qurbon o'lan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.