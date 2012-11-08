Jafarbek - Qurbon o'lan

Jafarbek — Qurbon o'lan
Ijrochi: Jafarbek
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 207
Hajmi: 7.77 MB
Davomiyligi: 03:22
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-11-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qurbon o'lan» qo'shig'ini Jafarbek ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 8-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 207 marta tinglangan. Jafarbek ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yana-yana», «Xayr endi», «To'ylar muborak».

Jafarbek - Qurbon o'lan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00