Iroda Rustamova - 18 ming olam
|Ijrochi:
|Iroda Rustamova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|250
|Hajmi:
|2.49 MB
|Davomiyligi:
|01:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-11-2024
Qo'shiq haqida
«18 ming olam» — Iroda Rustamova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:03, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 7-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 250 marta tinglangan. Iroda Rustamova ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mening muhabbatim (Cover)», «Tilayman (Cover)», «Oh sevaman (Cover)». Bu Iroda Rustamovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Iroda Rustamova - 18 ming olam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.