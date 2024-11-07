Iroda Rustamova - 18 ming olam

Iroda Rustamova — 18 ming olam
Ijrochi: Iroda Rustamova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 250
Hajmi: 2.49 MB
Davomiyligi: 01:03
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-11-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«18 ming olam» — Iroda Rustamova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:03, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 7-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 250 marta tinglangan. Iroda Rustamova ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mening muhabbatim (Cover)», «Tilayman (Cover)», «Oh sevaman (Cover)». Bu Iroda Rustamovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Iroda Rustamova - 18 ming olam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00