Ma'murjon To'rayev - Dada sizga ming rahmat
|Ijrochi:
|Ma'murjon To'rayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|510
|Hajmi:
|6.68 MB
|Davomiyligi:
|05:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-06-2021
Qo'shiq haqida
«Dada sizga ming rahmat» — Ma'murjon To'rayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:00, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 11-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 510 marta tinglangan.
Ma'murjon To'rayev - Dada sizga ming rahmat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.