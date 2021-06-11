Ma'murjon To'rayev - Dada sizga ming rahmat

Ma'murjon To'rayev — Dada sizga ming rahmat
Ijrochi: Ma'murjon To'rayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 510
Hajmi: 6.68 MB
Davomiyligi: 05:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-06-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dada sizga ming rahmat» — Ma'murjon To'rayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:00, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 11-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 510 marta tinglangan.

Ma'murjon To'rayev - Dada sizga ming rahmat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00