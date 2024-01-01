Iroda Rustamova
7 ta qo'shiq
#Pop musiqa
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Iroda Rustamova
18 ming olam
01:03
Iroda Rustamova
Tilayman (Cover)
03:39
Iroda Rustamova
Oh sevaman (Cover)
01:09
Iroda Rustamova
Mening muhabbatim (Cover)
00:49
Iroda Rustamova
Sevadi (Cover)
01:06
Iroda Rustamova
Qolaymi (Cover)
01:05
Iroda Rustamova
Dunyo (Cover)
00:57
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Iroda Rustamova
Yangi qo'shiqlar
DJ PR — Море на двоих
SlawikXSound — Совесть за бабки
DJ PR — Мастер и Маргарита
Кеслер Ксения — Мы влюбляемся 3 раза
Sharygin — Ой, холостые мужики, вы золотые
Айви — Sunflower
Айви — I don't need you
DJ PR — Как хочется уехать далеко
Ingvar — Какая ты бессовестная (Полная версия)
wavdealer — А за ночью будет солнце
Yunus Gaisuev cover — Элина
DILOVAR — Биё
GUT1K — Пусть плачет небо за меня
Veremeev, Radil Aname — Only you
Песня AI — Oqibat qolmadi qarindoshlarda
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yorqinxo'ja Umarov — Million
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
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