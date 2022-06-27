Hilola Hamidova - Kelin qizim

Hilola Hamidova — Kelin qizim
Ijrochi: Hilola Hamidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 412
Hajmi: 8.67 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-06-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kelin qizim» — Hilola Hamidova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 27-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 412 marta tinglangan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: To'y qo'shiqlari.

Hilola Hamidova - Kelin qizim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
To'y qo'shiqlari

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00