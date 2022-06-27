Hilola Hamidova - Kelin qizim
|Ijrochi:
|Hilola Hamidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|412
|Hajmi:
|8.67 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-06-2022
Qo'shiq haqida
«Kelin qizim» — Hilola Hamidova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 27-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 412 marta tinglangan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: To'y qo'shiqlari.
Hilola Hamidova - Kelin qizim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.