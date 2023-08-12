Hilola Hamidova - Ishqimiz

Hilola Hamidova — Ishqimiz
Ijrochi: Hilola Hamidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 817
Hajmi: 8.60 MB
Davomiyligi: 03:43
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-08-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Hilola Hamidovaning «Ishqimiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 12-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 817 marta tinglangan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay».

Hilola Hamidova - Ishqimiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00