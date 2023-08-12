Hilola Hamidova - Ishqimiz
|Ijrochi:
|Hilola Hamidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|817
|Hajmi:
|8.60 MB
|Davomiyligi:
|03:43
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-08-2023
Qo'shiq haqida
Hilola Hamidovaning «Ishqimiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 12-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 817 marta tinglangan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay».
Hilola Hamidova - Ishqimiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.