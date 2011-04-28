G'ulomjon Yoqubov - Qaraysan

G'ulomjon Yoqubov — Qaraysan
Ijrochi: G'ulomjon Yoqubov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 95
Hajmi: 9.85 MB
Davomiyligi: 04:16
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-04-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

G'ulomjon Yoqubovning «Qaraysan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:16, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 28-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 95 marta tinglangan. G'ulomjon Yoqubov ijrosida saytda jami 132 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Buncha gozal», «Dodasini qizlari», «Mozoli».

G'ulomjon Yoqubov - Qaraysan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00