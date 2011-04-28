G'ulomjon Yoqubov - Qaraysan
|Ijrochi:
|G'ulomjon Yoqubov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|95
|Hajmi:
|9.85 MB
|Davomiyligi:
|04:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-04-2011
Qo'shiq haqida
G'ulomjon Yoqubovning «Qaraysan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:16, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 28-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 95 marta tinglangan. G'ulomjon Yoqubov ijrosida saytda jami 132 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Buncha gozal», «Dodasini qizlari», «Mozoli».
G'ulomjon Yoqubov - Qaraysan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.